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Около 50 млрд рублей потратят в России на расселение аварийного жилья в 2024-2025 годах

Дата публикации: 11 окт 2023
Около 50 млрд рублей потратят в России на расселение аварийного жилья в 2024-2025 годах

Порядка 50 млрд рублей предусмотрено на расселение аварийного жилья в России в 2024-2025 годах. Об этом сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

«Зарезервированы средства на "аварийку", по 25 млрд (рублей — Прим. Домклик) в 2024 и 2025 годах», — указал он.

Председатель комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов отметил необходимость искать другие походы к расселению аварийного жилья, поскольку бюджетных средств недостаточно. По его оценке, на сегодняшний день более 22 млн «квадратов» жилья признано аварийным.

Ранее Домклик писал, что программа расселения аварийного жилья в РФ изменится с 2025 года.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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