Малоимущим россиянам дадут съемное жилье взамен аварийному
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о внеочередном предоставлении съемного жилья малоимущим гражданам, единственное жилье которых признали аварийным. Документ размещен в думской электронной базе.
«Законопроектом предусматривается уточнение <…> в части внеочередного предоставления жилых помещений по договорам социального найма нанимателям жилых помещений по договорам социального найма или собственникам жилых помещений в случае, если их единственные жилые помещения признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат», — говорится в пояснительной записке.
При этом дело не касается собственников единственного жилья, у которых изымают земельный участок с недвижимостью для государственных или муниципальных нужд.
Как уточняется в документе, нововведения помогут решить жилищный вопрос малоимущих граждан, которые состоят на учёте.
В кабмине отметили, что речь идет и о жилых помещениях аварийного многоквартирного дома в случаях, когда права граждан не реализуются в рамках региональной программы по переселению из аварийного жилищного фонда.
Ранее Домклик писал, что правительство ускорит расселение из аварийного жилья.