Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
2K

Малоимущим россиянам дадут съемное жилье взамен аварийному

Дата публикации: 16 сен 2023
Малоимущим россиянам дадут съемное жилье взамен аварийному

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о внеочередном предоставлении съемного жилья малоимущим гражданам, единственное жилье которых признали аварийным. Документ размещен в думской электронной базе.

«Законопроектом предусматривается уточнение <…> в части внеочередного предоставления жилых помещений по договорам социального найма нанимателям жилых помещений по договорам социального найма или собственникам жилых помещений в случае, если их единственные жилые помещения признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат», — говорится в пояснительной записке.

При этом дело не касается собственников единственного жилья, у которых изымают земельный участок с недвижимостью для государственных или муниципальных нужд.

Как уточняется в документе, нововведения помогут решить жилищный вопрос малоимущих граждан, которые состоят на учёте.

В кабмине отметили, что речь идет и о жилых помещениях аварийного многоквартирного дома в случаях, когда права граждан не реализуются в рамках региональной программы по переселению из аварийного жилищного фонда.

Ранее Домклик писал, что правительство ускорит расселение из аварийного жилья.

Читайте также: Как переселиться из аварийного дома

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Как переселиться из аварийного дома
6K
В России новая программа расселения аварийного жилья охватит 22,6 млн кв. м
1K
Малоимущих россиян будут расселять из аварийного жилья вне очереди
1K
Правительство ускорит расселение из аварийного жилья
1K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
29
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
868
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
123
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал