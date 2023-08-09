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Новости
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Путин пообещал продолжать поддержку льготных ипотечных программ

Дата публикации: 09 авг 2023
Путин пообещал продолжать поддержку льготных ипотечных программ

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию строительной отрасли заявил, что правительство РФ продолжит поддерживать льготные ипотечные программы. Также он отметил, что власти вместе с ЦБ РФ будут следить за качеством выдаваемых кредитов.

«Мы прекрасно понимаем и отдаём себе отчёт, что в значительной степени этот рекордный, скажем, урожай жилищного строительства связан с ипотекой. Будем всё делать для того, чтобы она продолжалась», — сказал президент.

Также Владимир Путин подчеркнул, что в данном вопросе Банк России обращает внимание на качество заёмщиков. «У некоторых заёмщиков уже под 80% расходов, связанных с обслуживанием ипотечных кредитов. Поэтому здесь нужно внимательно смотреть за этим, мы вместе с правительством, с ЦБ будем это делать. Но льготную ипотеку, безусловно, будем поддерживать».

Напомним, что сейчас в Сбере действуют четыре основные программы льготной ипотеки:

Семейная ипотека и программа «Господдержка» действуют до 1 июля 2024 года, IT-ипотека — до конца следующего года, Дальневосточная — до 2030 года.

Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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