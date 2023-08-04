Путин подписал закон о неустойке, которую платит застройщик при поздней сдаче дома
Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении максимального размера неустойки, которую платит застройщик при просрочке сдачи уникальных объектов строительства. К ним относятся жилые дома высотой более 100 метров.
Раньше застройщик выплачивал покупателям квартир неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка, действующей на день исполнения обязательства — от цены договора за каждый день просрочки без ограничений.
Теперь предельный размер неустойки зафиксирован на уровне 5% от цены договора участия в долевом строительстве.
Ранее в России разработали законопроект по борьбе с так называемым потребительским терроризмом, который обяжет граждан писать жалобу застройщикам перед обращением в суд. Как объясняли авторы инициативы, часто юристы по обращениям дольщиков выставляют необоснованные претензии и штрафы, обещая им огромные компенсации, хотя в большинстве случаев недостатки не столь серьёзны, а девелоперы готовы их быстро устранить, не доводя дело до судебных разбирательств.