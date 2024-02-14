Путин подписал ряд законов в сфере недвижимости
Президент России Владимир Путин подписал законы в сфере недвижимости, касающиеся аварийного жилья, продления «дачной амнистии» для СНТ и права регионов регулировать продажу слабоалкогольных напитков.
Первый закон меняет правила предоставления жилья по договорам социального найма. Его будут давать вне очереди собственникам, чьи единственные квартиры непригодны для проживания и ремонта.
Раньше получить жилье по договору социального найма вне очереди, если дом признали аварийным, могли только те, кто уже проживает в квартире на основании такого договора.
Другой подписанный закон дал право регионам запрещать продажу слабоалкогольной продукции в заведениях, расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними. Они также смогут ограничивать время реализации алкоголя в таких точках общепита (кроме ресторанов).
Что касается крепкого алкоголя, аналогичное право регионы получили в 2020 году.
И еще один закон продлевает действие «дачной амнистии» для зданий и сооружений общего пользования садовых некоммерческих товариществ (СНТ) до 1 марта 2031 года.
Оформить права в упрощенном порядке можно будет на постройки, возведенные до 2004 года. Это, например, гаражи, склады, посты охраны и так далее.