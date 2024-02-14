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Путин подписал ряд законов в сфере недвижимости

Дата публикации: 14 фев 2024
Путин подписал ряд законов в сфере недвижимости

Президент России Владимир Путин подписал законы в сфере недвижимости, касающиеся аварийного жилья, продления «дачной амнистии» для СНТ и права регионов регулировать продажу слабоалкогольных напитков.

Первый закон меняет правила предоставления жилья по договорам социального найма. Его будут давать вне очереди собственникам, чьи единственные квартиры непригодны для проживания и ремонта.

Раньше получить жилье по договору социального найма вне очереди, если дом признали аварийным, могли только те, кто уже проживает в квартире на основании такого договора.

Подробнее о законе

Другой подписанный закон дал право регионам запрещать продажу слабоалкогольной продукции в заведениях, расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними. Они также смогут ограничивать время реализации алкоголя в таких точках общепита (кроме ресторанов).

Что касается крепкого алкоголя, аналогичное право регионы получили в 2020 году.

Подробнее о законе

И еще один закон продлевает действие «дачной амнистии» для зданий и сооружений общего пользования садовых некоммерческих товариществ (СНТ) до 1 марта 2031 года.

Оформить права в упрощенном порядке можно будет на постройки, возведенные до 2004 года. Это, например, гаражи, склады, посты охраны и так далее.

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Читайте также: Что изменится для собственников и покупателей недвижимости с 1 февраля 2024 года

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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