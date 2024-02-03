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Россиянам не будут компенсировать аренду жилья

Дата публикации: 03 фев 2024
Россиянам не будут компенсировать аренду жилья

Госдума отклонила законопроект о введении налогового вычета для тех, кто снимает квартиру. Документ рассматривали в первом чтении.

Законопроект разработали депутаты из «Справедливой России», в Госдуму его внесли в июле 2022 года. Они предложили дополнить статью 219 Налогового кодекса новым социальным вычетом — на расходы за аренду жилья.

Предполагалось, что для его получения у квартиросъемщиков должны быть договор аренды и документы, подтверждающие ее оплату. При этом максимальная сумма расходов по всем социальным вычетам, с которой можно вернуть НДФЛ, не должен был превышать 120 тыс. руб.

Правительство в своем отзыве на законопроект указывало, что поступления от НДФЛ составляют значительную часть региональных бюджетов. Принятие закона приведет к выпадающим доходам, которые в том числе идут на исполнение социальных обязательств, подчеркивалось в заключении. В связи с этим правительство документ не поддержало.

С 1 января 2024 года в силу вступили поправки в Налоговый кодекс, согласно которым максимальный размер вычетов повышается со 120 тыс. руб. до 150 тыс. руб. Таким образом россияне могут возместить часть затрат на оплату медицинских услуг, лекарств, физкультурно-оздоровительных услуг, а также на негосударственное пенсионное страхование и благотворительность.

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Новости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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