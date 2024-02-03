Россиянам не будут компенсировать аренду жилья
Госдума отклонила законопроект о введении налогового вычета для тех, кто снимает квартиру. Документ рассматривали в первом чтении.
Законопроект разработали депутаты из «Справедливой России», в Госдуму его внесли в июле 2022 года. Они предложили дополнить статью 219 Налогового кодекса новым социальным вычетом — на расходы за аренду жилья.
Предполагалось, что для его получения у квартиросъемщиков должны быть договор аренды и документы, подтверждающие ее оплату. При этом максимальная сумма расходов по всем социальным вычетам, с которой можно вернуть НДФЛ, не должен был превышать 120 тыс. руб.
Правительство в своем отзыве на законопроект указывало, что поступления от НДФЛ составляют значительную часть региональных бюджетов. Принятие закона приведет к выпадающим доходам, которые в том числе идут на исполнение социальных обязательств, подчеркивалось в заключении. В связи с этим правительство документ не поддержало.
С 1 января 2024 года в силу вступили поправки в Налоговый кодекс, согласно которым максимальный размер вычетов повышается со 120 тыс. руб. до 150 тыс. руб. Таким образом россияне могут возместить часть затрат на оплату медицинских услуг, лекарств, физкультурно-оздоровительных услуг, а также на негосударственное пенсионное страхование и благотворительность.