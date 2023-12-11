Путин поддержал идею поднять максимальную сумму кредита по «Арктической ипотеке»
Президент России Владимир Путин согласился с тем, что максимальная сумма кредита по «Арктической ипотеке» — 6 млн рублей — сейчас недостаточна, и её нужно поднять.
«Согласен. Это конкретное предложение по ипотечным кредитам в арктической зоне. Думаю, что мы обсудим. И я с вами согласен, так надо и сделать, надо поднять эту планку, маловат выбор, абсолютно», — ответил Путин, общаясь с первыми получателями новой программы ипотеки во время рабочей поездки в Архангельск.
Глава государства также предложил жителям регионов Арктической зоны поделиться тем, как и что нужно улучшить, например в части качества жилья, транспортной и социальной инфраструктуры.
«Хотел бы услышать ваше мнение по поводу нужного количества торговых точек, детских садов, как быстро и каким образом можно добраться до учреждений здравоохранения, и всего, что связано с обеспечением нормальной, комфортной жизни», — сказал он.
Сбер с 8 декабря, после вступления постановления правительства России в силу, начал выдавать кредиты по ранее поданным заявкам в рамках «Арктической ипотеки».
Условия «Арктической ипотеки» в Сбере
Ставка по «Арктической ипотеке» — от 2% с учетом страхования жизни и здоровья. Размер первоначального взноса — от 20% стоимости недвижимости. Срок ипотеки — до 20 лет. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей.
По программе можно купить квартиру в новостройке, готовый частный дом или получить деньги на строительство частного дома — с привлечением подрядчика либо своими силами. В сельских населённых пунктах и моногородах можно также приобрести вторичное жильё.
Сниженная ипотечная ставка доступна на покупку жилья на сухопутной территории Арктической зоны России, куда входят Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также северные муниципалитеты Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми.
«Арктическая ипотека» будет действовать до 31 декабря 2030 года. Подать заявку можно на Домклик.