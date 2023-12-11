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Путин поддержал идею поднять максимальную сумму кредита по «Арктической ипотеке»

Дата публикации: 11 дек 2023
Путин поддержал идею поднять максимальную сумму кредита по «Арктической ипотеке»

Президент России Владимир Путин согласился с тем, что максимальная сумма кредита по «Арктической ипотеке» — 6 млн рублей — сейчас недостаточна, и её нужно поднять.

«Согласен. Это конкретное предложение по ипотечным кредитам в арктической зоне. Думаю, что мы обсудим. И я с вами согласен, так надо и сделать, надо поднять эту планку, маловат выбор, абсолютно», — ответил Путин, общаясь с первыми получателями новой программы ипотеки во время рабочей поездки в Архангельск.

Глава государства также предложил жителям регионов Арктической зоны поделиться тем, как и что нужно улучшить, например в части качества жилья, транспортной и социальной инфраструктуры.

«Хотел бы услышать ваше мнение по поводу нужного количества торговых точек, детских садов, как быстро и каким образом можно добраться до учреждений здравоохранения, и всего, что связано с обеспечением нормальной, комфортной жизни», — сказал он.

Сбер с 8 декабря, после вступления постановления правительства России в силу, начал выдавать кредиты по ранее поданным заявкам в рамках «Арктической ипотеки».

Условия «Арктической ипотеки» в Сбере

Ставка по «Арктической ипотеке» — от 2% с учетом страхования жизни и здоровья. Размер первоначального взноса — от 20% стоимости недвижимости. Срок ипотеки — до 20 лет. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей.

По программе можно купить квартиру в новостройке, готовый частный дом или получить деньги на строительство частного дома — с привлечением подрядчика либо своими силами. В сельских населённых пунктах и моногородах можно также приобрести вторичное жильё.

Сниженная ипотечная ставка доступна на покупку жилья на сухопутной территории Арктической зоны России, куда входят Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также северные муниципалитеты Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми.

«Арктическая ипотека» будет действовать до 31 декабря 2030 года. Подать заявку можно на Домклик.

Читайте также: Арктический гектар: как бесплатно получить землю

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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