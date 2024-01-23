Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
3K

«Семейную ипотеку» нужно продлить, заявил Путин

Дата публикации: 23 янв 2024
«Семейную ипотеку» нужно продлить, заявил Путин

Льготную программу «Семейная ипотека», которая позволяет взять кредит на покупку жилья под 6%, необходимо продлить. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Здесь важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена, продолжена льготная семейная ипотека под 6%. И вот это мы точно сделаем», — сказал он на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

Сейчас программа действует до 1 июля 2024 года.

Условия программы «Семейная ипотека»

Кредит выдается на покупку готового или строящегося жилья от застройщика, приобретение или строительство дома от юридического лица или ИП, в том числе с одновременной покупкой участка.

Сумма кредитования — до 12 млн руб., первый взнос — от 20,1%, процентная ставка — от 6%.

Его могут получить:

  • семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет;
  • семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью.

Читайте также: Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2024 году

Новости
События рынка недвижимости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
Рекомендуем
Сколько раз можно взять льготную ипотеку
120K
Что будет с льготной ипотекой в 2024 году
39K
Хочу свой дом. Какая ипотека доступнее?
79K
Как приобрести квартиру с использованием материнского капитала
287K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
40
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
888
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал