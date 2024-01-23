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«Семейную ипотеку» нужно продлить, заявил Путин
Дата публикации: 23 янв 2024
Льготную программу «Семейная ипотека», которая позволяет взять кредит на покупку жилья под 6%, необходимо продлить. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Здесь важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена, продолжена льготная семейная ипотека под 6%. И вот это мы точно сделаем», — сказал он на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.
Сейчас программа действует до 1 июля 2024 года.
Условия программы «Семейная ипотека»
Кредит выдается на покупку готового или строящегося жилья от застройщика, приобретение или строительство дома от юридического лица или ИП, в том числе с одновременной покупкой участка.
Сумма кредитования — до 12 млн руб., первый взнос — от 20,1%, процентная ставка — от 6%.
Его могут получить:
- семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет;
- семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью.
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Анна Кузнецова
Автор статьи
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