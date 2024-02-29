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Программу материнского капитала в России продлят до 2030 года
Дата публикации: 29 фев 2024
Президент России Владимир Путин предложил правительству продлить программу материнского капитала как минимум до 2030 года.
«Сейчас семья при рождении первенца получает право на выплату в размере 630 тыс. рублей, а при рождении второго — ещё на 200 тыс. рублей. Размер материнского капитала регулярно индексируется. Программа материнского капитала действует у нас до начала 2026 года. Предлагаю также продлить её как минимум до 2030 года», — сказал президент, выступая с посланием Федеральному собранию.
Кто может получить материнский капитал
Программой материнского капитала могут воспользоваться:
- Семьи с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года
- Семьи с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 год, а также с тремя и более детьми, если до их появления права на материнский капитал не было
- Семьи, в которых второй ребенок появился с 2020 года, а также третий и любой следующий ребенок, если до его появления права на материнский капитал не было
С 1 февраля 2024 года материнский капитал проиндексирован по уровню фактической инфляции по итогам 2023 года — на 7,5%. Теперь размер материнского капитала составляет:
- 630 380,78 руб. — на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года. + 202 643, 96 руб. при появлении второго ребенка.
- 630 380,78 руб. — на второго, третьего и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2007 по 2019 год, если до их появления права на материнский капитал не было или он не оформлялся.
- 833 024,74 руб. — на второго, третьего и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если до их появления права на материнский капитал не было.
Узнать подробнее о получении материнского капитала>>
Юля Тихонова
Автор статьи
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