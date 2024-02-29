Какие изменения и события ждут собственников и покупателей жилья в марте 2024 года
Ряд событий произойдёт на рынке недвижимости и ипотеки в марте 2024 года. Приводим главное.
Управляющие компании будут объяснять, из чего складывается стоимость за ремонт общего имущества
С 1 марта 2024 года вступит в силу стандарт для управляющих компаний, в рамках которого организации будут обязаны разъяснять собственникам стоимость ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Управляющие компании должны объяснять, на какие работы будут потрачены деньги и из чего складывается тариф. При этом стоимость работ должна соответствовать финансовым возможностям жильцов и равномерно распределяться в течение года.
Смету работ управляющей компании уже не будут составлять «навскидку»: план будет формироваться с учётом конкретных выявленных дефектов.
Напомним, что собственники квартир могут не соглашаться с предложениями управляющей компании по содержанию и ремонту общего имущества дома.
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Центробанк вновь ужесточит требования к выдаче ипотеки
Банк России с 1 марта 2024 года повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Как пояснял регулятор, это нужно, чтобы ограничить закредитованность людей и снизить риски для банков.
Надбавки к коэффициентам риска будут повышены по кредитам, которые выдаются заёмщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН).
ПДН — это соотношение платежей по всем кредитам и займам человека к его ежемесячным доходам.
Центробанк выявил, что за последние два года доля кредитов, предоставленных заёмщикам с ПДН более 80%, выросла почти в два раза и составила 47% в третьем квартале 2023 года. Кредиты для приобретения жилья с низким первоначальным взносом, до 20%, достигли 50% от всех ипотечных выдач.
При этом принципиально важно, чтобы первоначальный взнос формировался из собственных средств заёмщика. Но люди стали чаще использовать для этого потребительские кредиты, что создаёт для них риски чрезмерной долговой нагрузки и снижает качество ипотечного портфеля банков, пояснили в Центробанке.
Надбавки будут смягчены, если ситуация стабилизируется, и банки вернутся к более консервативным стандартам жилищного кредитования, подчеркнул регулятор.
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Вернуть деньги из банка-банкрота можно будет онлайн
С 19 марта 2024 года жители России смогут получить компенсацию при банкротстве банка онлайн. Деньги перечислит Агентство по страхованию вкладов.
Запросить компенсацию можно будет на сайте агентства или на портале «Госуслуги». Агентство перечислит деньги на счёт, указанный заявителем.
Также выплату можно получить и традиционным способом — обратившись в банк, который признан выплачивать возмещение вкладчикам банков-банкротов. Его назначает государство после того, как кредитное учреждение перестаёт выполнять свои обязательства.
Максимальная сумма, которую можно вернуть, – до 1,4 млн руб. со всех счетов и вкладов человека — клиента лишённого лицензии банка.
Центробанк рассмотрит вопрос по ключевой ставке
Совет директоров Банка России вновь соберётся, чтобы обсудить вопрос по ключевой ставке, 22 марта 2024 года.
С декабря 2023 года ключевая ставка в России сохраняется на уровне 16%. Как отмечали в ЦБ, снижение начнётся во второй половине 2024 года и будет плавным.