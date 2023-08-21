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В России новая программа расселения аварийного жилья охватит 22,6 млн кв. м

Дата публикации: 21 авг 2023
В России новая программа расселения аварийного жилья охватит 22,6 млн кв. м

Новая российская программа расселения из аварийного жилья затронет 22,6 млн кв. м недвижимости. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

«Очень большие финансовые ресурсы и регионы, и федеральный бюджет расходуют на программу расселения аварийного жилья», — отметил министр.

По его словам, уже 14 субъектов федерации завершили первый этап переселения и начали реализацию новой программы.

Кабмин дополнительно выделил более 12,5 млрд руб. на расселение аварийного жилья, что сделает возможным досрочное завершение соответствующих мероприятий в 24 регионах уже в 2023 году. А к концу следующего года все субъекты федерации перейдут к новой программе.

Ранее сообщалось, что малоимущие россияне, чьё жильё признали аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, будут вне очереди получать квартиры по договору социального найма или компенсации.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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