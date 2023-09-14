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Правительство ускорит расселение из аварийного жилья
Дата публикации: 14 сен 2023
В России меняется механизм финансирования расселения людей из аварийного жилья. Такое постановление подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин. Ожидается, что изменение ускорит эту работу, и жители смогут быстрее получать новое жильё.
«С 1 января 2024 года регионы получат возможность для ускоренного расселения граждан из аварийного жилья. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, меняющее механизм предоставления финансовой поддержки на эти цели», — указано в сообщении пресс-службы кабмина.
Это касается субъектов федерации, где продолжается работа по программе расселения из жилого фонда, которое признали аварийным до 2017 года.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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