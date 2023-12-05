Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
748

Продажу слабоалкогольных напитков в жилых домах могут запретить

Дата публикации: 05 дек 2023
Продажу слабоалкогольных напитков в жилых домах могут запретить

Законопроект, согласно которому регионы смогут запрещать продавать слабоалкогольную продукцию в многоквартирных домах, прошел первое чтение в Госдуме.

Аналогичное право, касающееся реализации крепкого алкоголя, они получили в 2020 году.

«Субъекты РФ вправе устанавливать запрет на осуществление розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи по одному месту с розничной продажей такой продукции при оказании услуг общественного питания, в том числе в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях», — говорится в документе.

Также регионам хотят дать право ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита, которые находятся в многоквартирных домах и рядом с ними.

Читайте также: Закон о тишине в 2023 году: изменения и штрафы

Новости
Законы и регулирование рынка
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
Рекомендуем
В России интересы собственников квартир разрешили защищать в суде без доверенностей
1K
Правила переселения из аварийного жилья хотят изменить в России
2K
Что изменится в законах для собственников и покупателей недвижимости с 1 декабря 2023 года
8K
Оформление льгот на оплату ЖКУ в Москве перевели в онлайн-формат
1K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
32
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
871
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
123
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал