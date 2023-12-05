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Продажу слабоалкогольных напитков в жилых домах могут запретить
Дата публикации: 05 дек 2023
Законопроект, согласно которому регионы смогут запрещать продавать слабоалкогольную продукцию в многоквартирных домах, прошел первое чтение в Госдуме.
Аналогичное право, касающееся реализации крепкого алкоголя, они получили в 2020 году.
«Субъекты РФ вправе устанавливать запрет на осуществление розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи по одному месту с розничной продажей такой продукции при оказании услуг общественного питания, в том числе в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях», — говорится в документе.
Также регионам хотят дать право ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита, которые находятся в многоквартирных домах и рядом с ними.
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Анна Кузнецова
Автор статьи
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