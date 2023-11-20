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Оформление льгот на оплату ЖКУ в Москве перевели в онлайн-формат

Дата публикации: 20 нояб 2023
Оформление льгот на оплату ЖКУ в Москве перевели в онлайн-формат

Жители Москвы станут оформлять льготы по оплате жилья, коммунальных услуг и услуг связи исключительно онлайн на портале мэра и правительства столицы mos.ru. Статус и результат рассмотрения заявления будут отображаться в личном кабинете.

Как теперь получить льготу

Для получения услуги нужна полная учетная запись на портале. Для этого нужно подтвердить личность.

После этого нужно зайти в раздел «Социальная поддержка» и выбрать услугу «Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ и услуг связи». Дальше понадобится заполнить заявление: указать данные заявителя или его законного представителя, код плательщика и номер квартиры, прикрепить нужные документы.

Часть полей заполнится автоматически на основе данных из личного кабинета пользователя. Срок рассмотрения заявки — 5 рабочих дней. Если льгота будет назначена, это отобразится в едином платежном документе. Повторно оформлять заявление не нужно.

Если нужна помощь, подать заявление можно в МФЦ — на компьютере, в зоне электронных услуг.

На Домклик появился новый сервис «Моя Недвижимость». Теперь клиенты могут решать вопросы, связанные с недвижимостью, в одном месте — узнать рыночную стоимость, удаленно решить вопросы по ипотеке, заказать переезд или воспользоваться сервисом аренды.

Ещё в нём есть органайзер заметок, где можно собирать важные данные о недвижимости: фотографии, пароли от домофона или Wi-Fi, счета за коммунальные услуги, показания счётчиков, дизайн-проект и строительные сметы.

Читайте также: Как получить субсидию и льготу на оплату ЖКУ

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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