Оформление льгот на оплату ЖКУ в Москве перевели в онлайн-формат
Жители Москвы станут оформлять льготы по оплате жилья, коммунальных услуг и услуг связи исключительно онлайн — на портале мэра и правительства столицы mos.ru. Статус и результат рассмотрения заявления будут отображаться в личном кабинете.
Как теперь получить льготу
Для получения услуги нужна полная учетная запись на портале. Для этого нужно подтвердить личность.
После этого нужно зайти в раздел «Социальная поддержка» и выбрать услугу «Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ и услуг связи». Дальше понадобится заполнить заявление: указать данные заявителя или его законного представителя, код плательщика и номер квартиры, прикрепить нужные документы.
Часть полей заполнится автоматически на основе данных из личного кабинета пользователя. Срок рассмотрения заявки — 5 рабочих дней. Если льгота будет назначена, это отобразится в едином платежном документе. Повторно оформлять заявление не нужно.
Если нужна помощь, подать заявление можно в МФЦ — на компьютере, в зоне электронных услуг.
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