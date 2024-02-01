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Продажу слабоалкогольных напитков в жилых домах будут регулировать регионы

Дата публикации: 01 фев 2024
Продажу слабоалкогольных напитков в жилых домах будут регулировать регионы

Регионы смогут запрещать продажу слабоалкогольной продукции в заведениях, расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними. Такой закон в окончательном чтении приняла Госдума.

Они также смогут ограничивать время реализации алкоголя в таких точках общепита (кроме ресторанов).

«Поступает большое количество обращений от жителей многоквартирных домов: люди жалуются, что "наливайки" днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей. Шум и беспорядки мешают им спокойно жить», — написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

По его словам, с принятием закона у региональных властей будет возможность навести порядок в этой сфере.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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