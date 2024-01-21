Продажи новостроек в Москве в 2023 году стали рекордными
Более 166 тыс. договоров долевого участия на жилую и нежилую недвижимость зарегистрировал Росреестр в Москве в прошлом году, что стало рекордом за последние 15 лет. Об этом сообщает столичное управление ведомства.
«Первичный рынок столичной недвижимости продемонстрировал в 2023 году внушительные результаты, став самым продуктивным по числу сделок за всю 15-летнюю историю ведения статистики. По итогам 12 месяцев были обновлены все ранее установленные рекорды», — приводятся на сайте слова главы управления Игоря Майданова.
В январе-декабре 2023 года управление зарегистрировало 166 402 ДДУ, что на 36,3% больше, чем в 2022-м (122 049), и на 15,6% больше, чем в 2021-м (143 985).
Ранее в Росреестре сообщили, что в Москве в 2023 году рекордно вырос спрос на «вторичку». Число сделок купли-продажи такого жилья увеличилось на 31,9% по сравнению с 2022-м, достигнув почти 175 тыс.