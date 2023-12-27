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Домклик представил топ-5 самых дорогих готовых квартир в Москве

Дата публикации: 27 дек 2023
Домклик представил топ-5 самых дорогих готовых квартир в Москве

Аналитики Домклик изучили актуальные на конец 2023 года предложения на рынке готового элитного жилья в Москве и составили рейтинг самых дорогих квартир в этом сегменте. 

Первое место заняла пятикомнатная квартира общей площадью почти 470 кв. м в престижном жилом комплексе (ЖК) «Пречистенка 13» в центре столицы. Цена лота — 2 млрд рублей, в стоимость входят четыре подземных машиноместа. 

В квартире просторная кухня, столовая с колоннами, гостиная с камином, две спальные комнаты и две детские с отдельными санузлами, большие гардеробные, кабинет, гостевой санузел, комната для занятий спортом. Высота потолков — 3,8 м, панорамное остекление, окна выходят на Храм Христа Спасителя и здание МИД.

В квартире выполнена дизайнерская отделка: лепнина, дубовый паркет, установлена качественная бытовая техника и сантехника премиум-класса. В интерьере использован натуральный камень и дерево. 

На втором месте — готовая к проживанию трёхуровневая резиденция в клубном доме на Пречистенской набережной. Её площадь — 754 кв. м, цена — 1,8 млрд рублей. 

Первый уровень включает кухню, столовую, гостиную с выходом на террасу, кабинет и гостевой санузел. На втором уровне спланированы гостиная, три спальни с ванными комнатами и гостевой санузел. На третьем уровне предусмотрены мастер-спальня с двумя ванными и гардеробными комнатами.

В резиденции оборудован собственный спортзал, предусмотрен приватный лифт, идущий из подземного паркинга. Выполнена высококачественная отделка в современном классическом стиле. Панорамные окна открывают виды на Москву-реку. К квартире предлагаются четыре машиноместа. 

В клубном доме стильные лобби с круглосуточной охраной, благоустроенная закрытая территория с зонами для прогулок и отдыха. В шаговой доступности насыщенная инфраструктура района Остоженки.

На третьем месте — двухуровневый пентхаус, расположенный на верхних этажах пятиэтажного клубного дома в Молочном переулке. Общая площадь квартиры — 360 кв. м, её стоимость — 1,7 млрд рублей. 

На первом уровне расположена большая гостиная с камином, две гостевые спальни, два санузла, домашний кинозал, кухонная зона, небольшая уютная столовая. На втором — мастер-спальня, гардеробная комната, большой санузел, открытая терраса с видом на исторический центр Москвы и Зачатьевский монастырь. Пентхаус полностью меблирован, оборудован бытовой техникой, в том числе системой «умный дом». Высота потолков — 3,5 м. 

Дом находится на охраняемой территории, для жильцов предусмотрен подземный паркинг. 

Четвёртое место занял двухуровневый пентхаус также в Молочном переулке. Площадь лота составляет 584 360 кв. м, цена — 1,3 млрд рублей, в стоимость входит три машиноместа в подземном паркинге. 

На первом уровне расположена гостиная с камином, вместительная терраса, кухня-столовая с необходимой техникой и три спальни с отдельными санузлами. На втором уровне — гостиная и две спальни. 

На пятой строчке рейтинга двухуровневый таунхаус площадью 530 кв. м на улице Ефремова за 1,2 млрд рублей. 

Первый уровень таунхауса включает просторную кухню, гостиную с высотой потолков более 7 метров, кинозал, винную комнату, две спальни с ванными комнатами и гардеробными. На втором уровне — четыре спальни и кабинет. В таунхаусе выполнен ремонт в современном стиле, на полу итальянский мрамор, штучный дубовый паркет. Предусмотрены приватное патио и три входа, в том числе с улицы. 

На внутренней территории разбит английский сад с зонами для отдыха, живыми изгородями и дорожками для пеших прогулок, открыт частный детский сад. В пешей доступности Новодевичьи пруды и Усадьба Трубецких.

Читайте также: Как купить квартиру на вторичном рынке в ипотеку

Аналитика Домклик
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Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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