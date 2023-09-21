Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
562

Продажи новостроек в Москве побили рекорд

Дата публикации: 21 сен 2023
Продажи новостроек в Москве побили рекорд

Управление Росреестра по Москве зафиксировало рост продаж квартир в столичных новостройках за 8 месяцев 2023-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14% — до 66 тыс. договоров долевого участия (ДДУ).

Служба уточняет, что с учетом нежилой недвижимости зарегистрировано 95,6 тыс. сделок, что на 13% больше показателя января-августа 2022 года.

Росреестр
Росреестр

Кроме того, в августе на рынке жилья в новостройках оформлено 11,5 тыс. ДДУ, что на 68% больше результата того же месяца в прошлом году. С учетом нежилой недвижимости это значение выросло на 75% — почти до 16,4 тыс. договоров, что является максимальным показателем за все предыдущие годы.

Читайте также: Аналитики назвали 10 самых популярных новостроек Москвы

Новостройки
Новости
События рынка недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Аналитики назвали 10 самых популярных новостроек Москвы
5K
Цены на новостройки в России в августе достигли 137 тыс. руб. за квадратный метр
1K
Гарантия на новостройки: кто отвечает за брак
42K
Площадь оформленных новостроек по программе реновации в Москве превысила 1 млн кв. метров
464
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
32
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
871
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
123
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал