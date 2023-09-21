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Продажи новостроек в Москве побили рекорд
Дата публикации: 21 сен 2023
Управление Росреестра по Москве зафиксировало рост продаж квартир в столичных новостройках за 8 месяцев 2023-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14% — до 66 тыс. договоров долевого участия (ДДУ).
Служба уточняет, что с учетом нежилой недвижимости зарегистрировано 95,6 тыс. сделок, что на 13% больше показателя января-августа 2022 года.
Кроме того, в августе на рынке жилья в новостройках оформлено 11,5 тыс. ДДУ, что на 68% больше результата того же месяца в прошлом году. С учетом нежилой недвижимости это значение выросло на 75% — почти до 16,4 тыс. договоров, что является максимальным показателем за все предыдущие годы.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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