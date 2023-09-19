Аналитики назвали 10 самых популярных новостроек Москвы
Эксперты Аналитического центра Домклик посчитали число ипотечных сделок на первичном рынке жилья с января по август 2023 года и составили рейтинг самых востребованных московских ЖК.
В топ-10 вошли новостройки, в которых с начала года зафиксировано наибольшее число продаж квартир в ипотеку Сбера.
1. ЖК Прокшино
Лидером рейтинга по числу квартир, купленных в ипотеку этой весной, стал ЖК Прокшино, который строится на берегу Хованского пруда в Новой Москве. Комплекс включает в себя жилой район, бизнес-квартал с торговым центром и спортивно-событийный кластер с горнолыжным склоном.
Всего в 500 м от ЖК находится действующая станция «Прокшино» Сокольнической линии метро. По новой скоростной трассе Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе (дублёр МКАД) на автомобиле от дома можно за несколько минут выехать на два крупных шоссе.
Срок сдачи: до 4 кв. 2025 года
Цены на квартиры: от 6,5 млн рублей
2. ЖК Скандинавия
Второе место рейтинга по числу ипотечных сделок занимает ЖК Скандинавия. Комплекс возводится в Новой Москве, в поселении Сосенское. Название проекта выбрано не случайно — в его основу заложен заложен по-скандинавски сбалансированный стиль жизни, который сочетает в себе удаленность от шума дорог и транспортную доступность, зеленое окружение и близость к мегаполису.
Расстояние от ЖК до МКАД — 6,5 км. Ближайшие станции метро «Теплый стан» и «Коммунарка» находятся в 15 минутах езды. В перспективе рядом с комплексом откроется новая станция метрополитена «Новомосковская».
Срок сдачи: до 4 кв. 2025 года
Цены на квартиры: от 6,9 млн рублей
3. ЖК ЭкоБунино (Южное Бунино)
В тройку лидеров по количеству ипотечных сделок также вошёл ЖК ЭкоБунино, который также находится в Новой Москве. Комплекс имеет хорошую транспортную доступность — 9 минут на машине до МКАД (6,5 км) и 20 минут пешком до станции метро «Коммунарка».
В 2023 году в 12 минутах ходьбы от комплекса откроется новая станция метро «Сосенки».
Срок сдачи: до 4 кв. 2025 года
Цены на квартиры: от 6,1 млн рублей
4. ЖК Лучи
ЖК Лучи — это современный жилой комплекс в Западном административном округе, в районе Солнцево, расположенный в трёх минутах ходьбы от одноименной станции метро. Хорошая транспортная доступность — между Боровским и Киевским шоссе — позволяет добраться на личном транспорте до центра Москвы всего за полчаса.
Проект возводится в в окружении четырёх парков — здесь можно круглый год наслаждаться свежим воздухом и тишиной, оставаясь при этом в центре событий.
Срок сдачи: до 3 кв. 2024 года
Цены на квартиры: от 6,7 млн рублей
5. ЖК Дзен-кварталы
ЖК Дзен-кварталы возводится в Новой Москве (поселение Сосенское). Рядом с ЖК расположен живописный Ивановский пруд, где будет благоустроена набережная для отдыха жителей нового района.
В минутной шаговой доступности от комплекса находятся две станции метро — «Коммунарка» и «Потапово».
Срок сдачи: до 4 кв. 2025 года
Цены на квартиры: от 6,8 млн рублей
6. ЖК Новое Внуково
ЖК Новое Внуково строится в Новой Москве, в экологичном районе на берегу реки Незнайки.
Расстояние до МКАД — 24 км, до ближайшей станции метро «Кокошкино» можно за 20 минут дойти пешком. В 5 минутах — ж/д станция «Санино», в 16 минутах — метро «Рассказовка». При этом жители комплекса смогут оформить московскую прописку и получат доступ ко всем объектам инфраструктуры, необходимым для комфортной жизни.
Срок сдачи: до 2 кв. 2025 года
Цены на квартиры: от 5,5 млн рублей
7. ЖК Остафьево
ЖК Остафьево находится в Новой Москве, в 11 км от МКАД по Варшавскому шоссе.
До ближайшей станции метро «Бунинская аллея» — 10 минут езды. Путь до станции МЦД-2 «Щербинка» займёт 30 минут пешком или 5 минут на автомобиле.
Срок сдачи: до 3 кв. 2024 года
Цены на квартиры: от 5,8 млн рублей
8. ЖК Люблинский парк
ЖК Люблинский парк — это квартал для жизни, который строится на юго-востоке Москвы, в 30 минутах езды от центра.
В шаговой доступности от комплекса находится станция метро «Братиславская». Также поблизости расположены сразу 2 станции МЦД-2 — «Перерва» и «Депо». Территория комплекса реализована в формате двора-парка.
Срок сдачи: до 4 кв. 2025 года
Цены на квартиры: от 6,6 млн рублей
9. ЖК Бунинские кварталы
ЖК Бунинские кварталы возводится в Новой Москве, в поселении Сосенское. Бунинские кварталы — это жилой район из монолитных домов с безопасными закрытыми дворами и подземными паркингами.
В шаговой доступности от ЖК строится станция метро «Потаповская» (открытие запланировано на 2024 год). Рядом проектируется автодорога МКАД — Коммунарка — Остафьево.
Срок сдачи: до 3 кв. 2025 года
Цены на квартиры: от 6,5 млн рублей
10. ЖК Дмитровское небо
ЖК Дмитровское небо возводится в Северном административном округе в районе Западное Дегунино в Ильменском проезде. В шаговой доступности от будущего комплекса — парк имени Святослава Федорова, Дегунинский, Головинский и Ангарские пруды, а также главный ботанический сад Российской академии наук.
В пешей доступности от ЖК находятся две станции метро Люблинско-Дмитровской линии — «Селигерская» и «Верхние Лихоборы» (5 и 7 минут пешком соответственно).
Срок сдачи: до 4 кв. 2025 года
Цены на квартиры: от 8,1 млн рублей