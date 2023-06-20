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Продажи на вторичном рынке жилья в Москве выросли в 2 раза

Дата публикации: 20 июн 2023
Продажи на вторичном рынке жилья в Москве выросли в 2 раза

Управление Росреестра по Москве зафиксировало практически двукратный рост продаж на вторичном рынке жилой недвижимости за год.

«В мае текущего года зарегистрировано максимальное для этого месяца количество переходов прав на вторичном рынке. При этом в разрезе последних 10 лет отмечено минимальное снижение майского показателя к апрелю — менее 5%, учитывая, что с 2019 года в среднем снижение в этом месяце составляло свыше 25%. За счет достаточно стабильных и высоких показателей марта-мая, на данный момент 2023 год превосходит по числу зарегистрированных переходов прав аналогичный период 2022 года», —  отметил руководитель столичного Росреестра Игорь Майданов.

По данным Росреестра, в мае 2023 года в столице зарегистрировано 14 275 переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья, что на 4,6% ниже показателя апреля, но почти в 2 раза выше, чем в мае 2022 года, когда было зарегистрировано 7 219 переходов прав.

Всего с января по май оформлено 62 374 перехода прав, это на 4,7% выше аналогичного показателя 2022 года.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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