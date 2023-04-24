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Продажи квартир в новостройках в Москве в марте выросли на 73%

Дата публикации: 24 апр 2023
Продажи квартир в новостройках в Москве в марте выросли на 73%

Число регистраций договоров долевого участия (ДДУ) с использованием ипотеки выросло в Москве в марте на 72,9%. Об этом сообщили в столичном Управлении Росреестра. 

«В марте 2023 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 7 217 договоров долевого участия в строительстве жилой и нежилой недвижимости с привлечением кредитных средств, что на 72,9% превысило показатель предыдущего месяца (4 175). Доля ипотечных сделок на первичном рынке столицы по результатам месяца составила 55,5%», — рассказали в ведомстве.

За март этого года зарегистрировано 13 тыс. ДДУ, что на 44% превышает показатели февраля, когда было заключено 7 382 договоров.

При этом доля сделок с привлечением кредитных средств почти не изменилась.

 «По итогам первого квартала 2023 года доля ДДУ с кредитами увеличилась почти на 10%, с 47,1% в январе - марте 2022 года до 56,8% в аналогичном периоде 2023 года», — отметил глава Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Аналитика Домлик

Аналитики Домклик тоже фиксирует рост сделок на первичном рынке в марте с 23% до 26%. Причина — интерес к льготным ипотечным программам. Перетекание спроса на рынок строящегося жилья отмечается в большинстве регионов России, в некоторых — Тыве, Астраханской и Воронежской областях — достигает 10%.

Лидирует среди льготных программ семейная ипотека: доля в общем количестве выдач по стране составила 17%. Программа «Господдержка» также остается высоко востребованной, доля выдач — 16%. Смягчение условий кредитования IT-специалистов в начале года привело к заметному приросту доли IT-ипотеки: в марте процент выдач увеличился до 1%, а объем превысил 7,6 млрд руб. Это новый рекорд за все время действия программы.

Узнать подробнее о том, как менялся рынок ипотеки в марте 2023>> 

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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