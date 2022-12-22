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Продавцы вторички снижают стоимость квартир при выходе на сделку на 5-7% — аналитика Домклик

Дата публикации: 22 дек 2022
Продавцы вторички снижают стоимость квартир при выходе на сделку на 5-7% — аналитика Домклик

Продавцы вторичной недвижимости, которые проводят сделки через Домклик, снижают стоимость квартир на 5-7%, рассказала в интервью РБК руководитель аналитического центра Домклик Мария Ромчанова.

«Что мы видим по сделкам на нашей витрине объектов недвижимости "Домклик"? В этом наше уникальное свойство: мы можем анализировать цены, по которым продавцы желают продать свою недвижимость и выставляют ее на нашей витрине "Домклик". А потом — цены, по которым реально проходят сделки, потому что примерно каждый второй гражданин России выбирает ипотеку от "Сбера". И динамика примерно такая: совершенно точно можно ожидать скидок приблизительно 5–7% на вторичном рынке жилья», — рассказала Ромчанова.

По ее словам, вторичное жилье выбирают приблизительно 70% ипотечных клиентов Сбера по всей России. Однако в Москве наблюдается несколько иная картина: приблизительно 35–45% процентов клиентов приобретали квартиры в новостройках (в незавершенной стадии или уже в стадии готовности).

В среднем за 11 месяцев 2022 года Сбербанк выдал приблизительно 700 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 2,2 трлн руб. — на 10–13% ниже результатов за аналогичный период 2021 года, добавила Мария Ромчанова.

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Где самые большие скидки на квартиры

Ранее аналитики Домклик проанализировали, в каких регионах дают самые большие скидки на вторичное жилье.

Наибольшие скидки при продаже предлагают продавцы из Татарстана — здесь в процессе торга можно снизить цену на квартиру в среднем на 2,7%. На втором месте по уступчивости — продавцы из Москвы, где скидка в среднем составляет 2,3%, на третьем — из Республики Башкортостан (2,2%).

В целом по стране средняя величина скидки составила 1,3%.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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