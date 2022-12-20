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Аналитики Домклик назвали регионы, где больше всего снизились цены на вторичку

Дата публикации: 20 дек 2022
Аналитики Домклик назвали регионы, где больше всего снизились цены на вторичку
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Аналитики Домклик изучили, как в ноябре 2022 года изменилась стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в 10 регионах, лидирующих по количеству выдач ипотеки.

В большинстве из них данный показатель снизился. В Свердловской области снижение составило 7%, в республиках Татарстан, Башкортостан и в Тюменской области — 5%, в Санкт-Петербурге и в Москве — 3% и 2% соответственно.

Вторичный рынок жилья. Медианная стоимость квадратного метра по ипотечным сделкам (обозначена зелёным столбцом) и по соответствующим объявлениям на момент начала сделки (обозначена голубым). Изменение стоимости квадратного метра (%) по отношению к стоимости
Вторичный рынок жилья. Медианная стоимость квадратного метра по ипотечным сделкам (обозначена зелёным столбцом) и по соответствующим объявлениям на момент начала сделки (обозначена голубым). Изменение стоимости квадратного метра (%) по отношению к стоимости

По данным Домклик о заключенных ипотечных сделках по стране, в ноябре стоимость квадратного метра на вторичном рынке практически не изменилась, и по-прежнему остается на уровне 77 тысяч рублей.

При этом в 54 регионах из 85 снижение стоимости квадратного метра находится в интервале 0–9%.

В каких регионах цены на вторичку выросли, а в каких — упали

Практически во всех регионах, которые вошли в десятку крупнейших по числу сделок в ноябре, жильё подешевело. Наибольшее снижение, как видно из графика, произошло в следующих регионах:

  • Свердловская область (-7%)
  • Республика Татарстан (-5%)
  • Республика Башкортостан (-5%)

Из топ-10 перечисленных регионов увеличение стоимости квадратного метра наблюдается лишь в Московской области (+2%).

На московском рынке вторичной недвижимости тренд на снижение цен укрепляется: после сентябрьских событий, в октябре, стоимость квартир опустилась сначала на 3%, в этом месяце еще на 2%. Количество предложений при этом продолжает оставаться на очень высоком уровне, а срок экспозиции увеличивается. Скорее всего по итогам декабря мы увидим более значительный рост величины торга: на фоне ажиотажа по поводу отмены программы господдержки и ограничения ипотеки с околонулевыми ставками продавцы вторички будут стараться удержать покупательский интерес.

В каких регионах самые дружелюбные арендодатели — исследование Домклик №1
Мария Ромчанова
Руководитель аналитического центра Домклик

Как менялась стоимость кв. м на вторичном рынке жилья c начала 2022 года

Вторичный рынок жилья. Медианная стоимость квадратного метра по ипотечным сделкам в ноябре (обозначена голубым столбцом) и в январе 2022 года (обозначена серым). Изменение стоимости квадратного метра (%) по отношению к стоимости
Вторичный рынок жилья. Медианная стоимость квадратного метра по ипотечным сделкам в ноябре (обозначена голубым столбцом) и в январе 2022 года (обозначена серым). Изменение стоимости квадратного метра (%) по отношению к стоимости

Несмотря на значительные колебания цены в течение года, в ноябре по сравнению с январём в большинстве регионов топ-10 изменение цены не превышает 5%. К примеру, квадратный метр «вторички» в Москве подешевел на 1%, а в Санкт-Петербурге — вырос на 3%.

В среднем по стране за 11 месяцев стоимость квадратного метра увеличилась на 5%. Наибольший прирост отмечен в Красноярском крае (+17%) и Башкортостане (+7%).

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Аналитика Домклик
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Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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