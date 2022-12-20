Аналитики Домклик назвали регионы, где больше всего снизились цены на вторичку
Аналитики Домклик изучили, как в ноябре 2022 года изменилась стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в 10 регионах, лидирующих по количеству выдач ипотеки.
В большинстве из них данный показатель снизился. В Свердловской области снижение составило 7%, в республиках Татарстан, Башкортостан и в Тюменской области — 5%, в Санкт-Петербурге и в Москве — 3% и 2% соответственно.
По данным Домклик о заключенных ипотечных сделках по стране, в ноябре стоимость квадратного метра на вторичном рынке практически не изменилась, и по-прежнему остается на уровне 77 тысяч рублей.
При этом в 54 регионах из 85 снижение стоимости квадратного метра находится в интервале 0–9%.
В каких регионах цены на вторичку выросли, а в каких — упали
Практически во всех регионах, которые вошли в десятку крупнейших по числу сделок в ноябре, жильё подешевело. Наибольшее снижение, как видно из графика, произошло в следующих регионах:
- Свердловская область (-7%)
- Республика Татарстан (-5%)
- Республика Башкортостан (-5%)
Из топ-10 перечисленных регионов увеличение стоимости квадратного метра наблюдается лишь в Московской области (+2%).
На московском рынке вторичной недвижимости тренд на снижение цен укрепляется: после сентябрьских событий, в октябре, стоимость квартир опустилась сначала на 3%, в этом месяце еще на 2%. Количество предложений при этом продолжает оставаться на очень высоком уровне, а срок экспозиции увеличивается. Скорее всего по итогам декабря мы увидим более значительный рост величины торга: на фоне ажиотажа по поводу отмены программы господдержки и ограничения ипотеки с околонулевыми ставками продавцы вторички будут стараться удержать покупательский интерес.
Как менялась стоимость кв. м на вторичном рынке жилья c начала 2022 года
Несмотря на значительные колебания цены в течение года, в ноябре по сравнению с январём в большинстве регионов топ-10 изменение цены не превышает 5%. К примеру, квадратный метр «вторички» в Москве подешевел на 1%, а в Санкт-Петербурге — вырос на 3%.
В среднем по стране за 11 месяцев стоимость квадратного метра увеличилась на 5%. Наибольший прирост отмечен в Красноярском крае (+17%) и Башкортостане (+7%).
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