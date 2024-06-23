Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
4K

Процедуру уплаты НДФЛ при продаже недвижимости могут упростить

Дата публикации: 23 июн 2024
Процедуру уплаты НДФЛ при продаже недвижимости могут упростить

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует отказаться от деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для основных видов поступлений. Об этом пишет РБК.

Как сказано в плане деятельности ФНС на 2024 год и плановый период 2025–2029 годов, к концу 2025 года служба должна внедрить «бездекларационный порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц».

Как уточнили изданию в пресс-службе ФНС, в том числе предполагается отказ от декларирования следующих видов доходов:

  • от продажи недвижимости;
  • от уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве;
  • от продажи авто;
  • в виде фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний;
  • при прекращении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС) до истечения минимального срока в три года (в таком случае налоговые вычеты нужно вернуть государству).

В ФНС отметили, что в большинстве своем данные для расчета этих поступлений уже приходят в налоговую автоматически. Настроить этот механизм полностью планируется до конца 2024 года.

«Планируется, что уплата НДФЛ при реализации бездекларационного порядка исчисления налога будет осуществляться на основании сообщения об исчисленной сумме налога по доходам, полученным с 1 января 2025 года», — уточнили в ФНС.

Налог на главный доход — зарплату — уплачивается, как правило, автоматически. Его удерживает работодатель. Но в ряде случаев граждане должны рассчитать сумму налога и подать декларацию по НДФЛ сами.

Материалы по теме:

Как отправить налоговую декларацию через личный кабинет налогоплательщика

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Не приходит налоговый вычет: что делать
48K
Как получить упрощенный налоговый вычет с помощью Домклик: инструкция
662K
Налог на недвижимость: как воспользоваться льготами
15K
Как узнать остаток налогового вычета
306K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
43
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
901
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал