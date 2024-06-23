Процедуру уплаты НДФЛ при продаже недвижимости могут упростить
Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует отказаться от деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для основных видов поступлений. Об этом пишет РБК.
Как сказано в плане деятельности ФНС на 2024 год и плановый период 2025–2029 годов, к концу 2025 года служба должна внедрить «бездекларационный порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц».
Как уточнили изданию в пресс-службе ФНС, в том числе предполагается отказ от декларирования следующих видов доходов:
- от продажи недвижимости;
- от уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве;
- от продажи авто;
- в виде фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний;
- при прекращении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС) до истечения минимального срока в три года (в таком случае налоговые вычеты нужно вернуть государству).
В ФНС отметили, что в большинстве своем данные для расчета этих поступлений уже приходят в налоговую автоматически. Настроить этот механизм полностью планируется до конца 2024 года.
«Планируется, что уплата НДФЛ при реализации бездекларационного порядка исчисления налога будет осуществляться на основании сообщения об исчисленной сумме налога по доходам, полученным с 1 января 2025 года», — уточнили в ФНС.
Налог на главный доход — зарплату — уплачивается, как правило, автоматически. Его удерживает работодатель. Но в ряде случаев граждане должны рассчитать сумму налога и подать декларацию по НДФЛ сами.
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