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Новости
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Малоимущих россиян будут расселять из аварийного жилья вне очереди

Дата публикации: 30 мая 2023
Малоимущих россиян будут расселять из аварийного жилья вне очереди

Малоимущие граждане России, чьё жильё признали аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, будут вне очереди получать квартиры по договору социального найма или компенсации. Такой законопроект подготовил Минстрой.

«Собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, не имеющим иного пригодного для постоянного проживания жилого помещения, являющимся малоимущими и состоящими на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляются вне очереди по договору социального найма благоустроенные жилые помещения по нормам предоставления площади жилого помещения на собственника и членов его семьи», — следует из текста законопроекта.

До заключения договора социального найма таких людей будут переселять в жилые помещения маневренного фонда. Также как альтернативу ведомство предлагает выплачивать компенсации.

Договор социального найма: как получить квартиру от государства

Ранее сообщалось, что в 2023 году в регионах России будет расселено более 2,6 млн кв. м аварийного жилья. На реализацию планов субъекты получат почти 4 млрд руб. Финансовая поддержка направлена в том числе на расселение жилья, признанного непригодным для проживания с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года, а также компенсацию затрат, связанных с увеличением расходов на расселение непригодного для проживания жилищного фонда, который был выявлен до 1 января 2017 года.

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Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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