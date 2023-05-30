Малоимущих россиян будут расселять из аварийного жилья вне очереди
Малоимущие граждане России, чьё жильё признали аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, будут вне очереди получать квартиры по договору социального найма или компенсации. Такой законопроект подготовил Минстрой.
«Собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, не имеющим иного пригодного для постоянного проживания жилого помещения, являющимся малоимущими и состоящими на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляются вне очереди по договору социального найма благоустроенные жилые помещения по нормам предоставления площади жилого помещения на собственника и членов его семьи», — следует из текста законопроекта.
До заключения договора социального найма таких людей будут переселять в жилые помещения маневренного фонда. Также как альтернативу ведомство предлагает выплачивать компенсации.
Договор социального найма: как получить квартиру от государства
Ранее сообщалось, что в 2023 году в регионах России будет расселено более 2,6 млн кв. м аварийного жилья. На реализацию планов субъекты получат почти 4 млрд руб. Финансовая поддержка направлена в том числе на расселение жилья, признанного непригодным для проживания с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года, а также компенсацию затрат, связанных с увеличением расходов на расселение непригодного для проживания жилищного фонда, который был выявлен до 1 января 2017 года.