Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
1K

Больше 50 тысяч квадратных метров аварийного жилья расселили в России

Дата публикации: 17 июл 2023
Больше 50 тысяч квадратных метров аварийного жилья расселили в России

Около 55 тысяч квадратных метров аварийного жилья расселили в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщается в пресс-службе Минстроя РФ.

«В 13 регионах по проектам комплексного развития территорий уже переселено 2 тысяч человек из 55 тысяч кв.м жилья, в том числе 39 тысяч кв.м аварийного жилищного фонда», — говорит первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

На сегодняшний день реализация комплексного развития затронула уже 353 территории площадью больше 8 тысяч га. Градостроительный потенциал этих территорий —  57,5 млн кв. м, из которых 42 млн кв. м жилья. 

Под комплексное развитие в регионах сейчас рассматривается более 900 территорий общей площадью 24 тысячи га. В перспективе их градостроительный потенциал — 160 млн квадратных метров.

Напомним, в конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о механизме комплексного развития территорий. Он предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья. Также закон предусматривает реализацию программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
В России упростили процедуру предоставления жилья по договору соцнайма
4K
Уплата налогов от сдачи квартиры в аренду: плюсы и минусы
21K
Как продать подаренную квартиру
202K
Топ-5 сервисов в России по присмотру за домашними животными в 2023 году
3K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
24
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
838
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
119
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал