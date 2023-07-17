Больше 50 тысяч квадратных метров аварийного жилья расселили в России
Около 55 тысяч квадратных метров аварийного жилья расселили в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщается в пресс-службе Минстроя РФ.
«В 13 регионах по проектам комплексного развития территорий уже переселено 2 тысяч человек из 55 тысяч кв.м жилья, в том числе 39 тысяч кв.м аварийного жилищного фонда», — говорит первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.
На сегодняшний день реализация комплексного развития затронула уже 353 территории площадью больше 8 тысяч га. Градостроительный потенциал этих территорий — 57,5 млн кв. м, из которых 42 млн кв. м жилья.
Под комплексное развитие в регионах сейчас рассматривается более 900 территорий общей площадью 24 тысячи га. В перспективе их градостроительный потенциал — 160 млн квадратных метров.
Напомним, в конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о механизме комплексного развития территорий. Он предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья. Также закон предусматривает реализацию программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.