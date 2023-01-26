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Объемы ипотеки на строительство частных домов выросли в 3 раза

Дата публикации: 26 янв 2023
Объемы ипотеки на строительство частных домов выросли в 3 раза

В прошлом 2022 году российские банки втрое увеличили объем выдач ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Бурному росту помогло распространение госпрограмм с низкими ставками. По сообщению газеты Коммерсант, доля ИЖС будет расти и способна достичь 50% при дальнейшей поддержке государства.

В 2022 году банки, отмечает издание, выдали на ИЖС почти 33 тыс. кредитов на общую сумму около 140 млрд рублей. Клиенты Сбера также всё чаще берут ипотеку на индивидуальное жилищное строительство. Аналитики сообщают, что в ближайшие 5-7 лет рынок ИЖС вырастет в 5-6 раз, а с ним и кредитование загородной недвижимости.

«Ипотека на ИЖС выросла в объемах кредитования за последние 3 года в 20 раз», — рассказал в конце прошлого года в эфире Россия-1 вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Николай Васёв. При этом большая часть ипотечных кредитов на ИЖС в банке также было оформлено по льготным госпрограммам.

Напомним, сейчас в Сбере действует несколько ипотечных программ, в том числе льготных, которые позволяют взять кредит на строительство дома:

Последние 4 программы — льготные и субсидируются государством, поэтому ставки по ним ниже. Кредит можно взять целиком, сразу всю сумму. А можно взять кредит частями (траншами) — так вы заплатите проценты только за использованную сумму. 

Для расчета ежемесячного платежа, суммы и срока ипотеки воспользуйтесь калькулятором ипотеки на сайте Домклик.

Новости
Ипотека на ИЖС
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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