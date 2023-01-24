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Почти 260 млрд рублей заложили в бюджете России на программы льготной ипотеки в 2023 году
Дата публикации: 24 янв 2023
Около 260 млрд рублей планируется направить из федерального бюджета России на финансирование программ льготной ипотеки в 2023 году, сообщил заместитель директора департамента финансовой политики в Минфине Алексей Яковлев.
«Если мы берем бюджет 2023 года, то только на программы льготной ипотеки заложено порядка 260 млрд рублей. Следующий год — это 200 млрд. И в 2025 году — это 150 млрд рублей», — сказал Яковлев (его цитирует ТАСС).
Он напомнил об изменениях в программах ипотеки с господдержкой.
«Держим руку на пульсе и смотрим именно на те моменты, которые, с точки зрения обычных людей, заслуживают модернизации. <...> Мы продолжим работать в том же ключе», — подчеркнул он.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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