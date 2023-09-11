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Новости
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Правительство России приостановило работу над запуском «мебельной» ипотеки

Дата публикации: 11 сен 2023
Правительство России приостановило работу над запуском «мебельной» ипотеки

Минстрой России отложил работу над законопроектом о включении меблировки в тело ипотечного кредита. Об этом сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин.

По его словам, сейчас ведомство в приоритетном порядке работает над изменениями в 214-ФЗ, которые позволят жителям строить ИЖС хозспособом с помощью счетов эскроу, а также над антикризисными мерами правительства в части сроков и механизмов передачи квартир.

«После этого мы вернёмся к вопросу о включении в ипотеку меблировки. <...> Законопроект написан, практически со всеми концептуально согласован, в том числе с ЦБ РФ. <...> Мы это точно сделаем, но чуть-чуть позже», — сказал Стасишин в ходе Восточного экономического форума.

В марте президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о том, чтобы включать в сумму ипотеки на новостройки расходы на окна, двери и встроенную мебель отечественного производства. С такой инициативой к главе государства обратился руководитель Минстроя Ирек Файзуллин.

Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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