Правительство России приостановило работу над запуском «мебельной» ипотеки
Минстрой России отложил работу над законопроектом о включении меблировки в тело ипотечного кредита. Об этом сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин.
По его словам, сейчас ведомство в приоритетном порядке работает над изменениями в 214-ФЗ, которые позволят жителям строить ИЖС хозспособом с помощью счетов эскроу, а также над антикризисными мерами правительства в части сроков и механизмов передачи квартир.
«После этого мы вернёмся к вопросу о включении в ипотеку меблировки. <...> Законопроект написан, практически со всеми концептуально согласован, в том числе с ЦБ РФ. <...> Мы это точно сделаем, но чуть-чуть позже», — сказал Стасишин в ходе Восточного экономического форума.
В марте президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о том, чтобы включать в сумму ипотеки на новостройки расходы на окна, двери и встроенную мебель отечественного производства. С такой инициативой к главе государства обратился руководитель Минстроя Ирек Файзуллин.
Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.