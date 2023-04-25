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Новости
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Правительство России предложит новые меры поддержки при снижении спроса на ипотеку

Дата публикации: 25 апр 2023
Правительство России предложит новые меры поддержки при снижении спроса на ипотеку

Минстрой России предложит дополнительные меры поддержки, если темпы продаж и объёмы выдачи ипотеки будут снижаться. Об этом сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин.

«В случае снижения темпов продаж и снижения объёма выдачи ипотеки мы будем предлагать дополнительные меры поддержки. <...> Как в части ипотеки, так в части субсидирования кредитов застройщиков, может быть, в регионах, где недостаточная рентабельность», — сказал Стасишин на круглом столе «Развитие рынка ипотечного жилищного кредитования».

По его словам, в 2023 году планируется сохранить объёмы ввода нового жилья на уровне 2022 года. В прошлом году в России ввели рекордные 102 млн кв. м жилья. Это на 11% больше, чем годом ранее.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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