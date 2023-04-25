Домклик выяснил, как изменились цены на вторичку в марте 2023
Аналитики Домклик изучили, как в марте 2023 года изменилась стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в 10 регионах, лидирующих по количеству выдач ипотеки.
Эксперты отметили, что в целом по России цены на вторичную недвижимость в марте практически не изменились — рост составил около 1% до отметки в 79 тыс. рублей за квадрат. То есть, с учетом динамики за период с ноября 2022 года, можно сказать, что цены стагнируют.
Как менялись цены на вторичку
Количество предложений при этом пошло на спад: на начало месяца на витрине Домклик было размещено 696,5 тысяч объявлений, на конец — 678,8 (-2,5%). Эксперты утверждают, что главная причина снижения объема предложения заключается в достаточно высокой покупательской активности. О повсеместном укреплении спроса на ипотеку читайте в нашем материале.
В столичных регионах медианная стоимость квадратного метра по ипотечным сделкам и по соответствующим предложениям также осталась на уровне февраля: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области фиксируется изменение в пределах 1%.
В то же время можно выделить ряд регионов, где стоимость вторичного жилья продолжает расти. Это Тюменская область (+5%), Ростовская область (+5%), Челябинская область (+2%), Краснодарский край (+2%). По мнению аналитиков Домклик, в данном случае рост цен обусловлен уверенностью продавцов в стабильности покупательского спроса.