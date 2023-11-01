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Правительство РФ рассмотрит вопрос о доступности жилья для граждан

Дата публикации: 01 нояб 2023
Правительство РФ рассмотрит вопрос о доступности жилья для граждан

Минстрой поднимет вопрос стоимости квадратного метра для россиян. Об этом заявил замглавы ведомства Никита Стасишин.

«Ни разу мы как министерство не поднимали вопрос цены квадратного метра для наших граждан. Сейчас будем», — указал он.

По его словам, необходимо проанализировать, из чего формируется цена «квадрата», а также присмотреться к ситуации с себестоимостью и рентабельностью проектов. Корректировки нужны, чтобы сделать жилье более доступным, подчеркнул он.

«Поднимать сейчас будем (вопрос — прим. Домклик) и будем разбираться по всем составляющим вместе с ЦБ, Минфином, банками, коллегами из министерства промышленности и торговли, которые отвечают за промышленность строительных материалов, регуляторами остальных отраслей, ФАС, будем смотреть и с регионами», — подытожил замглавы Минстроя.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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