Правительство предложило вернуть НДС на услуги застройщиков при строительстве апартаментов
Правительство России предложило вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) на услуги застройщиков при строительстве апартаментов на основании договора участия в долевом строительстве. Его отменили в 2010 году.
Такой законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму.
Сейчас не нужно платить налог на услуги девелоперов, которые оказываются по договору участия в долевом строительстве. Исключение — строительство объектов производственного назначения. Теперь в список исключений планируют внести услуги застройщиков помещений, предназначенных для временного проживания — без права на постоянную регистрацию.
Помимо этого, законопроектом предлагается освободить от НДС передачу нежилых помещений, в том числе гаражей и машино-мест составе многоквартирных домов.