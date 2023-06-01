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Правительство предложило вернуть НДС на услуги застройщиков при строительстве апартаментов

Дата публикации: 01 июн 2023
Правительство предложило вернуть НДС на услуги застройщиков при строительстве апартаментов

Правительство России предложило вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) на услуги застройщиков при строительстве апартаментов на основании договора участия в долевом строительстве. Его отменили в 2010 году.

Такой законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму.

Сейчас не нужно платить налог на услуги девелоперов, которые оказываются по договору участия в долевом строительстве. Исключение — строительство объектов производственного назначения. Теперь в список исключений планируют внести услуги застройщиков помещений, предназначенных для временного проживания — без права на постоянную регистрацию.

Помимо этого, законопроектом предлагается освободить от НДС передачу нежилых помещений, в том числе гаражей и машино-мест составе многоквартирных домов.

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Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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