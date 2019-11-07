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Сбербанк снижает ставки по ипотеке по программе субсидирования с застройщиками

Дата публикации: 07 нояб 2019
Сбербанк снижает ставки по ипотеке по программе субсидирования с застройщиками

С 8 ноября 2019 года Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам в рамках программы субсидирования с застройщиками. 

Скидка на процентные ставки по ипотеке в рамках программы субсидирования с застройщиками:

  • для кредитов сроком до 7 лет увеличена на 0,2 п.п. и составит 2,2 п.п.
  • для кредитов сроком от 12 до 30 лет составит 1 п.п.

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,1%.

Также при оформлении ипотечного кредита сроком на 7-12 лет по программе субсидирования с застройщиками доступна скидка 1,5 п.п. на ставку по ипотеке.

Подать заявку на ипотеку Сбербанка со сниженной ставкой и выбрать квартиру у застройщиков, участвующих в программе субсидирования, можно на DomClick.ru.

«Сбербанк трансформирует процесс ипотеки, делая его выгодным для всех участников рынка недвижимости. Застройщикам — с точки зрения привлечения покупателей и повышения спроса, покупателям — для оформления ипотеки со сниженной ставкой при покупке квартиры в новостройке» — Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик».

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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