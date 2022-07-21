Апартаменты в России не будут приравнивать к жилью
В России не будут приравнивать апартаменты к жилой недвижимости. Как заявил глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов, такое решение противоречило бы действующему Жилищному кодексу.
По словам Пахомова, апартаменты невозможно обеспечить социальной инфраструктурой из-за их расположения. Поэтому речь не идет о том, чтобы признать их жильем. Однако в парламенте продолжают работать над решением двух основных проблем, связанных с апартаментами — высокие налоги и коммунальные платежи.
Пахомов сообщил, что пока рассматривается идея вывести апартаменты в отдельную категорию коммерческой недвижимости, чтобы снизить платежи. Ограничивать объемы строительства таких объектов власти не планируют.
Чем апартаменты отличаются от жилья
Апартаменты считаются коммерческой недвижимостью, хотя внешне могут не отличаться от обычной квартиры. Пожарные, экологические, санитарные и другие нормы для них ниже, чем для жилья, за счет этого и цена апартаментов ниже, чем квартир. При этом их обслуживание обходится дороже: ставки по коммунальным платежам в среднем могут быть выше на 15-20%.
Кроме того, в апартаментах нельзя получить постоянную регистрацию, и это осложняет получение государственных услуг по месту жительства. Также застройщик не обязан обеспечивать апартаменты школами, детсадами и магазинами. Наконец, при покупке такой недвижимости нельзя заключить договор долевого строительства.
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