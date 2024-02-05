Правительство не поддержало проект об обязанности застройщиков выполнять рекламные обещания
Законопроект, согласно которому застройщики должны выполнять все обещания, указанные в рекламе, получил отрицательный отзыв правкомиссии правительства. Об этом пишет ТАСС.
Документ внесли в Госдуму в октябре прошлого года, среди его авторов руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев и вице-спикер нижней палаты Владислав Даванков. Они предлагали признавать публичной офертой, то есть готовым предложением, любую информацию, которую застройщик распространяет в качестве рекламы, то есть в буклетах, видеороликах и так далее.
В правительстве заявили, что в таком случае придется указывать много информации о технических характеристиках ЖК, которая предусмотрена в качестве условий ДДУ. Там предположили, что из-за этих изменений реклама недвижимости и вовсе исчезнет, что негативно скажется на строительной отрасли и на информированности покупателей.
«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в проекте отзыва.
Кроме этого, в правительстве напомнили, что застройщик по закону обязан раскрывать информацию об объекте строительства в проектной декларации.