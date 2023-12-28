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Федеральные обязательства перед пострадавшими дольщиками закрыты, заявил Хуснуллин

Дата публикации: 28 дек 2023
Федеральные обязательства перед пострадавшими дольщиками закрыты, заявил Хуснуллин

Решить проблему обманутых дольщиков в России планируется до конца 2023 года, все федеральные обязательства уже выполнены. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«До конца года планируется принять решение о восстановлении прав всех граждан-участников долевого строительства. Мы, несмотря на сложности, недостаток денег, даже пошли на то, чтобы взять кредиты и рассчитаться с дольщиками. Я прошу все обязательства, которые есть за региональными командами, тоже выполнить. Коллеги, давайте тему дольщиков закроем. Мы федеральные обязательства закрыли», — сказал он на открытом заседании правкомиссии по региональному развитию.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2023 года из реестра проблемных объектов исключили 514 недостроенных домов по всей России.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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