Правила для строительства деревянных многоэтажек разработают в России к 2024 году
Правила для строительства деревянных домов до 12 этажей разработают в России к 2024 году. Этим будет заниматься Минстрой: в этом году ведомство проведёт исследования и опыты, пишут «Известия».
Как рассказали в ведомстве, первые проекты деревянного домостроения уже ведутся — это гостиничные комплексы в Москве, Московской и Иркутской областях, в Карелии и на Кавказе. Над ними работает компания ГК CLT Development.
Здания из деревянных CLT-панелей можно возводить почти в любых климатических условиях России, материал выдерживает высокие нагрузки, технологию отличают высокая скорость строительства — в 2,5 раза быстрее, чем по классической железобетонной технологии, объясняют в Минстрое.
Эксперты отмечают, что по международному опыту строительства деревянных высоток, многослойные деревянные панели отмечаются высокой надежностью. Помимо быстроты реализации, такая технология также экологична и эргономична, отметил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.
Между тем, основные опасения связаны с пожарной безопасностью. Однако, по мнению Сырцова, они практически безосновательны: под воздействием огня прочный деревянный каркас обугливается, но не теряет устойчивость, что упрощает проведение эвакуации, а при отделке фасадов применяется негорючая каменная вата, пояснил эксперт.
Изменения в строительные нормативы в области возведения таких зданий Минстрой планирует внести до конца 2023 года.