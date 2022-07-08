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В России появятся деревянные многоэтажки

Дата публикации: 08 июл 2022
В России появятся деревянные многоэтажки
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Широко внедрять многоэтажное деревянное домостроение планируется в России в ближайшие несколько лет. Есть уже первые пилотные проекты. Через два года должны появиться новые нормативы, которые упростят строительство таких зданий, о чем договорились Минстрой и МЧС.

Предпосылки развития деревянного строительства

Совместная дорожная карта от двух ведомств появилась в результате поручений президента Владимира Путина, которые он дал в сентябре 2020 года на совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Решение ускорила и текущая ситуация в экономике. Из-за закрытия внешних рынков российские производители деревянных домокомплектов в ближайшее время переориентируются на внутренний рынок, уверены в Минстрое.

Кроме того, есть задача провести аудит действующих нормативов, которые, по мнению строительного сообщества, сильно устарели и не соответствуют современным технологиям и потребностям отрасли. Аналитикам предстоит определить, как обеспечить конструктивную огнезащиту зданий, их тепло- и звукоизоляцию, безопасно проложить коммуникации, усилить сейсмоустойчивость.

Какие дома будут строить

Минстроем уже разработан и утвержден ряд документов о проектировании деревянных зданий — общественных и жилых многоквартирных. Высотность будущих проектов варьируется от 3 до 12 этажей. Это будут дома, построенные из перекрестно-клееной древесины (CLT), многослойного клееного бруса и такого же материала из шпона (LVL). Уже сегодня в Вологодской области реализуется проект четырехэтажных домов по технологии CLT.

Проектную документацию, по мнению замглавы Минстроя России Сергея Музыченко, можно будет использовать для строительства в сейсмических районах и при любых климатических условиях. При этом безопасность таких конструкций и качество жизни в них будут «сопоставимыми с более распространенными зданиями из бетона и железа». Такие дома будут «дышать».

Сколько стоит деревянная многоэтажка

Пока деревянные дома, если судить по опыту Вологды, получаются дороже, чем привычные бетонные аналоги. Однако ситуация изменится, если строительство станет массовым. Минпромторг планирует стимулировать предоставление скидок при покупке домокомплектов. По данным экспертов, спрос на строительство индивидуальных домов, остановившийся весной 2022-го, сейчас вновь растет.

Купить дом

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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