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Еще 58 млрд руб. направят на помощь пострадавшим дольщикам в России

Дата публикации: 12 мар 2024
Еще 58 млрд руб. направят на помощь пострадавшим дольщикам в России

Почти 60 млрд руб. перечислит Фонд развития территорий на восстановление прав обманутых дольщиков в России. Об этом сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

«В настоящее время Фондом развития территорий заключены два кредитных договора на 58 млрд руб., и данные средства тоже будут направлены на восстановление прав обманутых дольщиков», — сказал он на заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

По словам Файзуллина, в 2023 году помощь от властей получили 56,3 тыс. участников долевого строительства.

Как ранее заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, с 2019 года восстановлены права более 206 тыс. дольщиков. Он также отмечал, что все федеральные обязательства перед ними выполнены.

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Курс недвижимости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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