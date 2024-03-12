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Еще 58 млрд руб. направят на помощь пострадавшим дольщикам в России
Дата публикации: 12 мар 2024
Почти 60 млрд руб. перечислит Фонд развития территорий на восстановление прав обманутых дольщиков в России. Об этом сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин.
«В настоящее время Фондом развития территорий заключены два кредитных договора на 58 млрд руб., и данные средства тоже будут направлены на восстановление прав обманутых дольщиков», — сказал он на заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.
По словам Файзуллина, в 2023 году помощь от властей получили 56,3 тыс. участников долевого строительства.
Как ранее заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, с 2019 года восстановлены права более 206 тыс. дольщиков. Он также отмечал, что все федеральные обязательства перед ними выполнены.
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Анна Кузнецова
Автор статьи
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