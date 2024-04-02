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Покупку встроенной мебели могут включить в стоимость ипотеки

Дата публикации: 02 апр 2024
Покупку встроенной мебели могут включить в стоимость ипотеки

Минстрой разработал законопроект, позволяющий включать пункт о размещении встроенной мебели в квартире в договор долевого участия. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Это будет возможно только при использовании эскроу-счетов и если мебель изготовлена в России или странах ЕАЭС. Гарантийный срок такой мебели не может быть меньше того, что установил производитель. Если последний его не прописал, гарантийный срок должен быть больше двух лет.

«Принятие законопроекта позволит законодательно закрепить возможность включить элементы отделки, системы инженерно-технического обеспечения, конструктивные элементы и мебель в договор участия в долевом строительстве, что позволит снизить их стоимость для конечного потребителя за счет включения их цены в договор ипотеки», — отметили авторы документа.

В феврале 2023 года глава Минстроя России Ирек Файзуллин обращался к президенту Владимиру Путину с инициативой по включению меблировки в сумму ипотеки при покупке квартир в новостройках.

В марте того же года Путин дал поручение подготовить предложения о включении в сумму ипотеки на новостройки расходов на окна, двери и встроенную мебель отечественного производства.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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