Центробанк предупредил россиян о новой схеме мошенничества с соцвыплатами и QR-кодами
Центробанк России (ЦБ) выявил новую схему мошенничества: злоумышленники размещают в общественных местах объявления, в которых обещают консультацию о гарантированной социальной выплате. В объявлении размещен QR-код, по нему пользователь попадает в чат-бот в мессенджере, где по сценарию его просят ввести финансовые и личные данные. Объявления с QR-кодами размещаются на стенах домов, в подъездах, на остановках, парковках и других общественных местах, где много людей.
«Мы выявили схему обмана с размещением QR-кодов в общественных местах. В объявлениях предлагается получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате. Когда человек сканирует QR-код, он попадает в чат-бот в мессенджере. Далее выясняется, что ему якобы положена выплата. Пособия для социально незащищенных, выплаты студентам, семьям с детьми — у мошенников заготовлен целый перечень таких обещаний, чтобы завлечь и обмануть как можно больше людей», — рассказал в интервью «Известиям» зампред ЦБ Герман Зубарев.
Далее злоумышленники под предлогом оформления якобы полагающейся выплаты запрашивают у человека личные и финансовые сведения. На самом деле эта информация нужна им для хищения денег с карты, пояснил Зубарев.
По его словам, использование чат-ботов вызывает дополнительное доверие у людей, потому что создает ощущение работы автоматического сервиса какого-то официального ведомства. Действия мошенников через мессенджеры отследить крайне сложно: в этом случае контроль со стороны операторов связи не работает, так как звонок идет через интернет-линию. Он предупредил, что к таким звонкам надо быть еще более внимательным.
«Не надо раскрывать свои личные и финансовые данные. Настоящие сотрудники банков, работники правоохранительных или государственных органов не звонят гражданам через мессенджеры, не рассылают фото или сканы документов», — подчеркнул он.
По данным ЦБ, несмотря на всплеск интереса мошенников к популярным мессенджерам, их основным каналом по-прежнему остается телефонный звонок.
«Мы активно боремся с этими киберпреступниками. Например, в 2022 году, по предварительным данным, мы инициировали блокировку более 750 тыс. номеров, что в четыре с лишним раза превышает данные за предыдущий год. Это максимальный показатель с 2019 года, когда мы начали работу с операторами связи по блокировке таких номеров», — рассказал Зубарев.