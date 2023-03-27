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Новости
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Сбер запустил возможность подтверждения права собственности на Домклик

Дата публикации: 27 мар 2023
Сбер запустил возможность подтверждения права собственности на Домклик

Сбер первым среди российских банков предложил клиентам возможность быстро и бесплатно подтвердить своё право владения недвижимостью — сделать это можно на Домклик.

С 1 марта 2023 года Росреестр перестал публиковать сведения о собственниках в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), если её заказывают третьи лица. Данные о владельце жилья покажут только ему самому, его супруге или супругу, а также — в особых случаях — сотрудникам госорганов и нотариусам. Теперь собственник недвижимости может доказать своё право владения ею для подготовки сделки купли-продажи несколькими способами.

Первый вариант — подтвердить право собственности онлайн на Домклик. Это бесплатно, безопасно и займёт всего несколько минут. Достаточно пройти по ссылке от Домклик, которую получит собственник, зайти в свою учётную запись на госуслугах и следовать инструкции. Подтверждение поступит в Домклик автоматически, после чего объект недвижимости для заключения сделки одобрят в ускоренном режиме.

Второй вариант — заказать онлайн-выписку на портале Госуслуг и загрузить её на Домклик.

Третий вариант — лично заказать выписку из ЕГРН в МФЦ и самому загрузить документы в Домклик.

Мы внимательно следим за всем, что происходит на рынке жилой недвижимости, чтобы предлагать клиентам удобные и надёжные онлайн-решения. Благодаря нашему сервису подтвердить право собственности можно быстро, легко и безопасно — Домклик от Сбера гарантирует конфиденциальность всех данных, полученных от клиента. А в случае любой повторной проверки от клиента не потребуется никаких дополнительных действий, вся необходимая информация, подписанная электронной подписью Росреестра, уже имеется.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
управляющий директор, и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка

Узнать подробнее, как подтвердить владение недвижимостью через Домклик

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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