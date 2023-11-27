Почти половина россиян планирует в 2024 году сделать ремонт в квартире
Домклик и сервис «Ремонт со СберУслугами» и «Домклик» провели исследование и выяснили, планируют ли россияне делать ремонт в 2024 году. Эксперты также оценили ориентировочную стоимость различных видов отделки: черновой, предчистовой и чистовой.
В опросе приняли участие более 3500 человек из всех регионов страны.
Исследование показало, что 44% опрошенных россиян планируют делать ремонт в квартире в 2024 году.
Во сколько обойдется ремонт
Среди тех, кто планирует сделать ремонта в следующем году, по 24% респондентов собираются потратить на обновление жилья до 50 тысяч и от 51 тысячи до 100 тысяч рублей. Четверть участников исследования (25%) отложили на ремонт в 2024 году от 101 тысячи до 300 тысяч рублей.
От 301 тысячи до 500 тысяч хотят потратить 13% опрошенных, а 10% — от 501 тысячи до 1 млн. 3% уверены, что стоит отложить на ремонт от 1 млн до 3 млн рублей. По 1% ответили, что планируют потратить от 3 до 5 млн и более 5 млн рублей.
Ранее, в своем исследовании эксперты Аналитического центра Домклик отметили, что россияне также делают выбор в пользу первичных квартир без отделки и предпочитают делать ремонт самостоятельно. Согласно статистике сервиса, около 60% просмотров приходится на такие квартиры.
Сравнение медианной стоимости квартир разной степени готовности позволило оценить примерную стоимость различных видов отделки. Так, черновая отделка, в среднем, обходится в 470 тысяч рублей, стоимость предчистовых работ оценивается в 90 тысяч. Полный ремонт квартиры (черновая, предчистовая и чистовая отделка) сегодня обойдется примерно в 800 тысяч рублей.
Где взять деньги
Большинство опрошенных (48%) будут делать ремонт на личные накопления, 35% потратят средства из текущих доходов, в том числе полученные на подработке. 14% респондентов планируют взять кредит, а 3% одолжат средства у друзей и родственников.