Почти каждую вторую ипотеку СберБанка оформляют семьи в браке
На россиян, которые состоят в браке, сегодня приходится почти 40% всех ипотечных кредитов, а на семьи с несовершеннолетними детьми — почти четверть. Чаще всего ипотеку в этом году семьи в браке оформляли в Москве и Красноярском крае.
«В 2021 году по программе господдержки для семей с детьми уже выдано 16 685 кредитов на сумму 59,6 млрд, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. А нашей акцией "Молодая семья" в этом году воспользовалось почти 84 тысячи семей — в 1,5 раза больше, чем за первое полугодие 2020-го.
Напомню, что недавно была расширена программа льготной ипотеки для семей с детьми — ʺСемейная ипотекаʺ, — и теперь она доступна заёмщикам, у которых появляется первенец», — прокомментировал Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка
Программы СберБанка для семей:
✅ Ипотека с господдержкой для семей с ребенком
✅ Снижение ставки по действующей ипотеке для семей с ребенком
✅ Акция для молодых семей — скидка на ставку по ипотеке 0,4%
✅ Ипотека + материнский капитал
✅ Субсидия 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям