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Почти каждую вторую ипотеку СберБанка оформляют семьи в браке

Дата публикации: 09 июл 2021
Почти каждую вторую ипотеку СберБанка оформляют семьи в браке

На россиян, которые состоят в браке, сегодня приходится почти 40% всех ипотечных кредитов, а на семьи с несовершеннолетними детьми — почти четверть. Чаще всего ипотеку в этом году семьи в браке оформляли в Москве и Красноярском крае.

«В 2021 году по программе господдержки для семей с детьми уже выдано 16 685 кредитов на сумму 59,6 млрд, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. А нашей акцией "Молодая семья" в этом году воспользовалось почти 84 тысячи семей — в 1,5 раза больше, чем за первое полугодие 2020-го. 

Напомню, что недавно была расширена программа льготной ипотеки для семей с детьми — ʺСемейная ипотекаʺ, — и теперь она доступна заёмщикам, у которых появляется первенец», — прокомментировал Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Программы СберБанка для семей:

✅ Ипотека с господдержкой для семей с ребенком

✅ Снижение ставки по действующей ипотеке для семей с ребенком

✅ Акция для молодых семей — скидка на ставку по ипотеке 0,4%

✅ Ипотека + материнский капитал

✅ Субсидия 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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