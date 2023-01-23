Каждая вторая квартира в ДФО приобретается благодаря дальневосточной ипотеке
Каждая вторая квартира в новостройке в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) приобретается по программе Дальневосточная ипотека, сообщили в пресс-службе вице-премьера, полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
«Широкую популярность у населения получила льготная дальневосточная ипотека. Каждая вторая квартира в новостройке покупается в рамках данной программы», — цитируют в пресс-службе слова Юрия Трутнева.
Отмечается, что в прошлом году новое жильё по этой программе приобрели почти 26 тыс. семей. Это на 48% выше значения 2021 года. Общая сумма выданных льготных кредитов с момента запуска программы в декабре 2019 года по 2022 год составила 245 млрд рублей.
В среднем каждая семья, которая взяла кредит по льготной ставке, получила более чем 4,5 млн рублей, уточнил министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
По его словам, 57 тыс. семей, которые уже взяли льготную ипотеку, повысили свое благосостояние на более 240 млрд рублей, а с продлением дальневосточной ипотеки до 2030 года будут выданы еще 117 тыс. льготных кредитов. «Это почти 800 млрд рублей до конца 2030 года из федерального бюджета идёт дальневосточникам», — отметил он.
Что такое Дальневосточная ипотека
Программа позволяет купить жилье на Дальнем Востоке под 2% годовых на весь срок кредитования. Ставки на дальневосточную ипотеку в Сбербанке начинаются от 1,5% годовых. В 2022 году программа вошла в тройку самых востребованных льготных ипотечных программ Сбера: банк выдал 19 тыс. кредитов на 85 млрд рублей.
Получить Дальневосточную ипотеку могут:
- Участники программы «Дальневосточный гектар»
- Семья с детьми или без, в которой муж и жена не достигли 36-летнего возраста
- Семья с одним родителем, которому ещё не исполнилось 36 лет и одним или несколькими детьми до 19 лет
- Работники государственных или муниципальных медицинских и образовательных организаций вне зависимости от возраста и семейного положения с общим стажем в должности не менее 5 лет
Взять ипотеку можно и под строительство жилья. Основное условие — оформить прописку в приобретенной недвижимости, при этом обязательного требования о проживании на территории региона нет. Получить такую ипотеку можно один раз в жизни. В залог можно оставить недвижимость в любом регионе страны. Рефинансирование не предусмотрено.