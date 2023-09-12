Госдума может упростить использование «Дальневосточного гектара» под строительство
Государственная дума планирует упростить возможности использования «Дальневосточного гектара» для строительства. Об этом сообщил Известиям глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока Николай Харитонов.
«В настоящее время более чем у 1,9 тыс. земельных участков из состава земель лесного фонда, использующихся по программе «Дальневосточный и арктический гектар», вид разрешенного использования предусматривает индивидуальное жилищное строительство. Это создает противоречивую правоприменительную практику и порождают многочисленные проблемы, как для уполномоченных органов, так и для граждан», — указал он.
По словам депутата, решить эту проблему мог бы упрощенный перевод участков из лесного фонда в земли иной категории и передача полномочий по распоряжению ими местным властям, а также исключение подобной земли из границ лесничеств и лесного реестра.
«Поэтому уже этой осенью вместе с профильным министерством по развитию Дальнего Востока, по результатам анализа более чем семилетней практики, планируем рассмотреть очередной пакет поправок по "Дальневосточному и арктическому гектару", в части совершенствования порядка предоставления земельных участков, внесения определенности в правовой режим земельных участков из состава земель лесного фонда и ряд других изменений», — подчеркнул парламентарий.
Харитонов также добавил, что при этом важно учесть как соблюдение прав граждан, так и сохранение природной среды Дальнего Востока.
Программа «Дальневосточный гектар» заработала в июне 2016 года. По ней любой гражданин России, а также соотечественники, которые добровольно переселяются при государственной поддержке, имеют право получить землю на Дальнем Востоке бесплатно.
Участок можно выбрать в одном из 11 регионов Дальневосточного федерального округа. Среди них: Чукотский автономный округ, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия).
Ранее Домклик писал, что Сбер расширит «Дальневосточную ипотеку» на Арктику и запустит льготную ипотеку в Тыве.