Почти 65 миллионов квадратных метров жилья построили в России в первой половине 2023 года
Почти 65 млн квадратных метров недвижимости ввели в России с начала 2023 года. Это на 23% больше, чем в первом полугодии 2022 года, когда в стране возвели 52,6 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщили в Россстате.
Объем строительства в первом полугодии 2023 года вырос на 9% в сопоставимых ценах по сравнению с тем же периодом 2022 года и достиг 5,6 трлн рублей.
Цены на стройматериалы также выросли. По данным ведомства, за год на конец июня 2023 года больше всего — на 14,5% — подорожали волоконно-оптические кабели, цемент — на 9%, рулонная кровля и гидроизоляция — на 6,4%.
Во втором квартале подросли и цены на жилье: в новостройках— на 1,3%, во вторичке — на 1,6%. Так, средняя цена 1 квадратного метра на первичном рынке составила 128,8 тыс. рублей, на вторичном — 92,4 тыс. рублей.
Аналитика цен от Домклик
По данным аналитиков Домклик, самое недорогое жильё на вторичном рынке продают в Чеченской Республике, Кировской области и Республике Ингушетия.
В Чеченской Республике квадратный метр жилья стоит от 21,1 тыс. рублей, в Кировской области — 23,9 тыс., в Ингушетии — 24,5 тыс. В топ-5 также вошли Смоленская область — 27 тыс. и Тверская область — 27,4 тыс.
В новостройках наиболее низкие цены также в Ингушетии — квадратный метр жилья стоит от 33,8 тыс. рублей, в Кабардино-Балкарской Республике — 47 тыс., Саратовской области — 51,1 тыс., Республике Калмыкия — 54,5 тыс. и Смоленской области — 54,7 тыс.