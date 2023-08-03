Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
1K

Почти 65 миллионов квадратных метров жилья построили в России в первой половине 2023 года

Дата публикации: 03 авг 2023
Почти 65 миллионов квадратных метров жилья построили в России в первой половине 2023 года

Почти 65 млн квадратных метров недвижимости ввели в России с начала 2023 года. Это на 23% больше, чем в первом полугодии 2022 года, когда в стране возвели 52,6 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщили в Россстате.

Объем строительства в первом полугодии 2023 года вырос на 9% в сопоставимых ценах по сравнению с тем же периодом 2022 года и достиг 5,6 трлн рублей.

Цены на стройматериалы также выросли. По данным ведомства, за год на конец июня 2023 года больше всего — на 14,5% — подорожали волоконно-оптические кабели, цемент — на 9%, рулонная кровля и гидроизоляция — на 6,4%.

Во втором квартале подросли и цены на жилье: в новостройках— на 1,3%, во вторичке — на 1,6%. Так, средняя цена 1 квадратного метра на первичном рынке составила 128,8 тыс. рублей, на вторичном — 92,4 тыс. рублей. 

Аналитика цен от Домклик

По данным аналитиков Домклик, самое недорогое жильё на вторичном рынке продают в Чеченской Республике, Кировской области и Республике Ингушетия.

В Чеченской Республике квадратный метр жилья стоит от 21,1 тыс. рублей, в Кировской области — 23,9 тыс., в Ингушетии — 24,5 тыс. В топ-5 также вошли Смоленская область — 27 тыс. и Тверская область — 27,4 тыс.

В новостройках наиболее низкие цены также в Ингушетии — квадратный метр жилья стоит от 33,8 тыс. рублей, в Кабардино-Балкарской Республике — 47 тыс., Саратовской области — 51,1 тыс., Республике Калмыкия — 54,5 тыс. и Смоленской области — 54,7 тыс.

Читайте также: Хочу взять ипотеку. Что нужно знать?

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Домклик назвал регионы России с самыми дешёвыми квартирами в новостройках
3K
Тренды рынка недвижимости 2023 — исследование Домклик
18K
Домклик назвал регионы с самыми дешёвыми квартирами на вторичном рынке
17K
Тренды рынка ипотеки 2023 — исследование Домклик
2K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
25
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
846
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
121
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал