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Домклик назвал регионы России с самыми дешёвыми квартирами в новостройках

Дата публикации: 20 июл 2023
Домклик назвал регионы России с самыми дешёвыми квартирами в новостройках

Аналитики Домклик изучили сделки Сбера на первичном рынке недвижимости и выделили регионы с самой низкой стоимостью первичного жилья. В тройку лидеров вошли Ингушетия, Кабардино-Балкария и Саратовская область.

Эксперты зафиксировали наиболее низкие цены на квартиры в новостройках в Республике Ингушетия — квадратный метр жилья там стоит от 33,8 тыс. рублей. На втором месте с большим отрывом — Кабардино-Балкарская Республика (47,0 тыс.). В топ-5 также вошли Саратовская область (51,1 тыс.), Республика Калмыкия (54,5 тыс.) и Смоленская область (54,7 тыс.).

Топ-10 регионов, где квартиры в новостройках дешевле всего

Регион

Минимальная стоимость 1 м2, тыс. рублей

Республика Ингушетия

33,8

Кабардино-Балкарская Республика

47,0

Саратовская область

51,1

Республика Калмыкия

54,5

Смоленская область

54,7

Чувашская Республика

55,5

Владимирская область

55,9

Челябинская область

56,5

Курганская область

57,5

Республика Башкортостан

57,8

В столичных регионах минимальная стоимость квадратного метра намного выше. В Москве она составляет 173,0 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 136,6 тыс.

В ходе исследования специалисты проанализировали ипотечные сделки Сбера за июнь 2023 года. Для каждого региона РФ аналитики Домклик определили минимальную стоимость квадратного метра первичной недвижимости (квартиры).

Аналитика Домклик
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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