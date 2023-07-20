Домклик назвал регионы России с самыми дешёвыми квартирами в новостройках
Аналитики Домклик изучили сделки Сбера на первичном рынке недвижимости и выделили регионы с самой низкой стоимостью первичного жилья. В тройку лидеров вошли Ингушетия, Кабардино-Балкария и Саратовская область.
Эксперты зафиксировали наиболее низкие цены на квартиры в новостройках в Республике Ингушетия — квадратный метр жилья там стоит от 33,8 тыс. рублей. На втором месте с большим отрывом — Кабардино-Балкарская Республика (47,0 тыс.). В топ-5 также вошли Саратовская область (51,1 тыс.), Республика Калмыкия (54,5 тыс.) и Смоленская область (54,7 тыс.).
Топ-10 регионов, где квартиры в новостройках дешевле всего
Регион
Минимальная стоимость 1 м2, тыс. рублей
Республика Ингушетия
33,8
Кабардино-Балкарская Республика
47,0
Саратовская область
51,1
Республика Калмыкия
54,5
Смоленская область
54,7
Чувашская Республика
55,5
Владимирская область
55,9
Челябинская область
56,5
Курганская область
57,5
Республика Башкортостан
57,8
В столичных регионах минимальная стоимость квадратного метра намного выше. В Москве она составляет 173,0 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 136,6 тыс.
В ходе исследования специалисты проанализировали ипотечные сделки Сбера за июнь 2023 года. Для каждого региона РФ аналитики Домклик определили минимальную стоимость квадратного метра первичной недвижимости (квартиры).