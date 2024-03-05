Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
407

Почти 4,5 млрд рублей получили регионы России на расселение аварийных домов с начала года

Дата публикации: 05 мар 2024
Почти 4,5 млрд рублей получили регионы России на расселение аварийных домов с начала года

Фонд развития территорий направил регионам около 4,5 млрд руб. на расселение аварийного жилья за первые месяцы 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ФРТ.

«В России благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается активная работа по расселению аварийных домов. С начала 2024 года Фонд развития территорий на эти цели перечислил в регионы 4,5 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Как отмечается, с начала года фонд одобрил заявки Крыма, Ленинградской, Ростовской и Томской областей, а также Пермского края. Этим регионам направили 1,44 млрд руб. По уже заключенным контрактам на покупку квартир для переселения перечислили еще 3,05 млрд руб.

С 2019 года, за время реализации национального проекта «Жилье и городская среда», ФРТ направил регионам 435,64 млрд руб.

Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин сообщал, что для расселения аварийного жилья в России в 2024-2025 годах предусмотрено порядка 50 млрд руб.

Читайте также: Как признать дом аварийным

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Программа расселения аварийного жилья в РФ изменится с 2025 года
4K
В России ускорят капитальный ремонт обветшалых домов
819
Контроль за состоянием жилых домов введут в России
807
Около 600 тыс. россиян расселили из аварийного жилья
490
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
40
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
888
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал