Почти 4,5 млрд рублей получили регионы России на расселение аварийных домов с начала года
Фонд развития территорий направил регионам около 4,5 млрд руб. на расселение аварийного жилья за первые месяцы 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ФРТ.
«В России благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается активная работа по расселению аварийных домов. С начала 2024 года Фонд развития территорий на эти цели перечислил в регионы 4,5 млрд руб.», — говорится в сообщении.
Как отмечается, с начала года фонд одобрил заявки Крыма, Ленинградской, Ростовской и Томской областей, а также Пермского края. Этим регионам направили 1,44 млрд руб. По уже заключенным контрактам на покупку квартир для переселения перечислили еще 3,05 млрд руб.
С 2019 года, за время реализации национального проекта «Жилье и городская среда», ФРТ направил регионам 435,64 млрд руб.
Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин сообщал, что для расселения аварийного жилья в России в 2024-2025 годах предусмотрено порядка 50 млрд руб.